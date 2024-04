Copilot for Security è finalmente disponibile a livello globale

Nel marzo 2023 Microsoft ha annunciato per la prima volta l’intenzione di offrire un servizio Security Copilot, che avrebbe consentito agli utenti di digitare messaggi di testo per trovare problemi di sicurezza informatica e risolverli. Nell'ottobre 2023 ha avviato un programma di accesso anticipato al servizio. Adesso, poco più di un anno dopo il suo primo annuncio, Microsoft ha rivelato che Copilot for Security è ora disponibile a livello generale. In un recente post sul blog, l’azienda ha rivelato anche che, per accedere al servizio, è necessario avere anche un abbonamento Azure.

Copilot for Security: le novità introdotte con il servizio di cybersicurezza

Microsoft offre anche alcuni dettagli sui piani a pagamento per Copilot for Security, a seconda del suo utilizzo da parte di aziende e organizzazioni. Come riportato dall’azienda di Redmond: “Con un modello di prezzo flessibile e basato sul consumo, i clienti possono iniziare in piccolo, sperimentare e imparare dal proprio utilizzo per raggiungere la capacità necessaria per soddisfare le proprie esigenze aziendali e il proprio budget. La capacità di Copilot viene misurata in Security Compute Unit (SCU)”.

Il servizio include una dashboard che consente alle aziende di vedere i modelli di utilizzo delle SCU. Ciò dovrebbe fornire ai clienti alcune informazioni sulla necessità o meno di acquistare più SCU in futuro. Inoltre, il post del blog dell’azienda rivela che le varie informazioni di Microsoft Defender Threat Intelligence come i “profili Intel, articoli e workbench degli analisti” sono disponibili senza costi aggiuntivi per gli utenti. In precedenza, Microsoft aveva dichiarato che Copilot for Security può aiutare a creare riepiloghi per eventuali incidenti di sicurezza, ma anche rispondere a tali incidenti. Un'altra caratteristica del servizio è la capacità dell'intelligenza artificiale di aiutare a decodificare gli script malware. Ciò permette agli sviluppatori di sicurezza di trovare i punti deboli per difendersi. Infine, Copilot for Security dovrebbe essere già disponibile in 25 lingue.