Copilot for Gaming: arriva 'assistente virtuale' per giochi Xbox

Microsoft sta finalmente introducendo l’intelligenza artificiale nel suo marchio Xbox. Com’era prevedibile, il suo nuovo assistente si chiama Copilot for Gaming. L'annuncio è arrivato durante l'Xbox Podcast ufficiale, che ha presentato la prossima funzionalità come "l'assistente di gioco definitivo". Un'anteprima anticipata sarà presto disponibile tramite dispositivi mobili. Il podcast completo mostra più demo in cui il vicepresidente aziendale di Xbox per l'intelligenza artificiale per il gioco, Fatima Kardar, e il vicepresidente di Next Generation, Jason Ronald, mostrano diversi concetti in azione. È comunque necessario tenere presente che l'implementazione effettiva sarà probabilmente un'esperienza leggermente diversa rispetto a ciò che è stato mostrato nelle demo. Come ha dichiarato Kardar durante il Podcast: "Il gaming è l'unica forma di intrattenimento in cui puoi rimanere bloccato. Quindi è lì che vuoi che qualcosa si presenti per dire, 'aiutiamoti a superare questo momento'".

Copilot for Gaming: AI potrà aiutare a installare e configurare nuovi giochi

La funzione AI è pensata per aiutare i giocatori in diversi ambiti. Può fornire assistenza durante il gameplay, come farebbe un coach, ad esempio nei momenti più difficili del gioco o quando si riprende un vecchio titolo. Inoltre, Copilot for Gaming aiuta con l'installazione e la configurazione di nuovi giochi. L'obiettivo di Microsoft è ridurre il tempo che i giocatori passano a cercare, scaricare e aggiornare i giochi. Ciò permetterà ai gamer di dedicare più tempo al gioco vero e proprio. Come spiegato ancora da Kardar "Non si tratta solo dell'AI che si presenta per aiutarti, si tratta dell'AI che si presenta al momento giusto. Dobbiamo davvero pensare all'esperienza che abbiamo creato, non può essere invadente".

Il lancio iniziale di Copilot for Gaming arriverà per gli Xbox Insider tramite l'app mobile Xbox ad aprile. In seguito, Microsoft prevede di portare l'esperienza su altri dispositivi. Gli utenti possono già partecipare al programma Xbox Insider e provare le nuove funzionalità AI quando saranno disponibili.