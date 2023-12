Copertura WiFi potente e ovunque con il ripetitore TP-Link al 22% di sconto

Utilizzare un ripetitore WiFi può favorire una migliore distribuzione della connessione ad internet in zone della casa in cui, a causa di muri o pareti, può non essere ottimale; oggi su Amazon il ripetitore targato TP-Link è scontato del 22% e venduto a 34,99€.

Ripetitore WiFi TP-Link in super offerta su Amazon

Il TP-Link AC1200 rappresenta una soluzione avanzata per estendere la copertura della rete WiFi, offrendo una connessione veloce e stabile grazie alle sue caratteristiche di ultima generazione. Con uno standard di comunicazione wireless 802.11a/b/g/n/ac, questo dispositivo garantisce prestazioni di alto livello per soddisfare le esigenze di connessione moderne. La sua velocità di trasferimento dati di 1167 Megabit al secondo lo rende ideale per eliminare i punti morti nella tua rete domestica. Grazie alla sua classe banda di frequenza doppia, opera su due bande, a 2,4 GHz con velocità di 300 Mbps e a 5 GHz con velocità di 867 Mbps, garantendo una connessione più rapida e stabile. La configurazione è resa estremamente facile grazie al tasto WPS, consentendo una connessione rapida senza complicazioni. L'utente può controllare e gestire facilmente il dispositivo tramite l'app Tether o l'interfaccia web. Inoltre, la modalità AP integrata permette di estendere la rete cablata, garantendo una connessione affidabile e veloce anche per dispositivi che richiedono una connessione via cavo. Con il TP-Link AC1200, ottieni un potente dispositivo di estensione WiFi che soddisfa le esigenze di connessione nella tua casa o ufficio, assicurando prestazioni elevate e una copertura affidabile. Acquista il ripetitore WiFi TP-Link in offerta su Amazon! L'offerta di oggi su Amazon sul ripetitore WiFi di casa TP-Link è molto ghiotta: lo sconto attivo è del 22% e il costo finale di 34,99€.

