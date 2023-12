Copertura WiFi in tutta la casa con il Ripetitore Xiaomi a 24€: OFFERTISSIMA AMAZON

Un ripetitore WiFi è uno strumento indispensabile per aumentare la copertura della rete in zone della casa in cui è più debole. Oggi, su Amazon, il ripetitore WiFi di Xiaomi è in sconto del 19% per un costo finale di 24€.

Crollano i muri con il ripetitore WiFi Xiaomi a 24€ su Amazon

Il Mi WiFi Range Extender AC1200 rappresenta una soluzione avanzata per estendere la copertura della rete WiFi, garantendo connettività affidabile e veloce su entrambe le bande, sia 2.4 GHz che 5 GHz. Questo dispositivo opera a una velocità combinata eccezionale fino a 1200 Mbps, eliminando le zone non coperte e migliorando l'esperienza di connessione in tutta la casa.

L'ingresso Fast Ethernet offre la flessibilità di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming alla rete estesa, assicurando una connessione più affidabile e stabile. Questo aspetto è particolarmente vantaggioso per dispositivi che richiedono una connessione veloce e senza interruzioni.

L'indicatore di segnale intelligente del ripetitore permette agli utenti di scegliere il posizionamento ottimale per massimizzare l'efficienza della copertura. Inoltre, fornisce informazioni chiare sul funzionamento del dispositivo, consentendo un monitoraggio semplice e intuitivo.

Conformemente agli standard IEEE 802.11ac/n/a per la banda da 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g per la banda da 2,4 GHz, il Mi WiFi Range Extender AC1200 offre una compatibilità estesa con dispositivi e reti esistenti. La temperatura di funzionamento compresa tra 0-40 °C assicura un'operatività affidabile in varie condizioni ambientali.

Amazon, oggi, applica uno sconto del 19% sul ripetitore WiFi Xiaomi che viene dunque venduto alla cifra finale di 24€. Approfittane subito e non lasciarti scappare questa vantaggiosissima occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.