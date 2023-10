Copertura WiFi in ogni stanza grazie all'INCREDIBILE SCONTO sul ripetiore Fritz!

FRITZ! è una nota serie di prodotti e soluzioni per la connettività e la rete domestica, sviluppata dall'azienda tedesca AVM. Oggi segnaliamo uno sconto del 30% sul ripetitore WiFi proprio targato FRITZ! per un prezzo finale di 76,86€.

A prova di muro il ripetitore WiFi FRITZ! in sconto

Il FRITZRepeater 2400 è una soluzione eccellente per ottimizzare la portata della tua rete wireless in modo rapido e senza sforzi. Grazie alle sue capacità di Wi-Fi ACN fino a 1.733 MBits (5 GHz 4 x 4) e fino a 600 MBits (2,4 GHz 4 x 4), puoi godere di connessioni veloci e affidabili in tutta la tua abitazione. Questo dispositivo è altamente versatile e si adatta alle esigenze di diversi provider, inclusa la compatibilità con la fibra offerta da Tiscali e molti altri operatori. Inoltre, il FRITZRepeater 2400 si integra perfettamente con tutti i router wireless.

Una delle caratteristiche importanti del FRITZRepeater 2400 è la facilità d'uso, con una configurazione intuitiva che consente di estendere la portata della tua rete wireless in pochissimo tempo. Il consumo energetico è efficiente, con una potenza assorbita massima di 8,5 Watt e una media di 4,1 Watt, il che significa che il dispositivo è gentile con l'ambiente e con il tuo portafoglio. La confezione include il FRITZRepeater 2400, un cavo LAN e una guida rapida d'installazione in italiano, che ti condurrà attraverso il processo di installazione in modo semplice e senza complicazioni, consentendoti di sfruttare appieno il tuo nuovo repeater e migliorare la copertura della tua rete wireless in modo significativo.

Amazon applica uno sconto del 30% sul ripetitore WiFi di FRITZ! per un prezzo d'acquisto finale pari a 76,86€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.