Copertura WiFi in ogni stanza con il ripetitore Xiaomi IN SCONTO

Un ripetitore WiFi, noto anche come estensore o range extender, è un dispositivo progettato per estendere la copertura di una rete wireless esistente. Oggi Amazon mette in sconto dell'11% il ripetitore WiFi di casa Xiaomi per un prezzo finale di 26,67€.

Abbatti i muri di casa con il ripetitore WiFi Xiaomi in sconto!

Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 rappresenta una soluzione efficace per migliorare la copertura della rete WiFi in casa. Conforme allo standard di comunicazione wireless 802.11ac e in grado di operare su entrambe le bande di frequenza, 2.4 GHz e 5 GHz, offre una velocità di trasferimento dati combinata fino a 1200 Megabit al secondo.

Questa capacità permette di eliminare le zone in cui il segnale WiFi è debole o assente, garantendo una connettività più affidabile e veloce in tutta la casa.

Un aspetto distintivo di questo ripetitore WiFi è la presenza di un ingresso Ethernet Veloce, che consente di collegare dispositivi cablati come la TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente alla rete estesa, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni.

L'indicatore di segnale intelligente è un'ulteriore caratteristica che semplifica notevolmente la configurazione. Questo indicatore ti aiuta a trovare il luogo ottimale per posizionare il ripetitore, assicurandoti che fornisca la massima copertura. Inoltre, ti fornisce informazioni sullo stato e il funzionamento del ripetitore. In sintesi, il Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 è una soluzione pratica per migliorare la copertura della tua rete WiFi domestica.

Amazon oggi applica uno sconto dell'11% sul ripetitore WiFi di Xiaomi per un prezzo finale di 26,67€.

