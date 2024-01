Copertura WiFi in OGNI STANZA con il ripetitore Xiaomi al 20% DI SCONTO

Xiaomi è un'aziende super rilevante e ormai leader nell'ambito dell'elettronica di consumo di massa e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 20% sul suo ripetitore WiFi Xiaomi che viene venduto al costo finale di 23,99€.

Offerta con sconto del 20% sul ripetitore WiFi Xiaomi su Amazon

Il Mi WiFi Range Extender AC1200 di Xiaomi offre una soluzione efficiente per estendere la copertura della rete WiFi in casa o in ufficio. Grazie al supporto del dual-band WiFi, opera sia sulla frequenza di 2,4 GHz che su quella di 5 GHz, garantendo una velocità di trasferimento dati combinata fino a 1200 Mbps. Ciò consente di eliminare le zone non coperte dalla rete WiFi.

Con un ingresso Ethernet veloce, questo range extender offre la flessibilità di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente alla rete, assicurando una connessione più affidabile e senza interruzioni.

L'indicatore di segnale intelligente consente di individuare facilmente la posizione ottimale per il range extender, garantendo una copertura WiFi ottimale in tutta l'area di utilizzo. Inoltre, fornisce informazioni sul funzionamento del ripetitore, permettendo all'utente di monitorare la performance della rete in tempo reale.

Compatibile con gli standard IEEE 802.11ac/n/a sulla frequenza di 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g sulla frequenza di 2,4 GHz, questo range extender offre una compatibilità universale con una vasta gamma di dispositivi e reti WiFi esistenti. Con una temperatura di funzionamento compresa tra 0°C e 40°C, il Mi WiFi Range Extender AC1200 è progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di ambienti.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 20% sul ripetitore WiFi Xiaomi che viene venduto al costo totale e finale di 23,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.