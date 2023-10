Copertura WiFi A PROVA DI MURO con il ripetitore Xiaomi IN OFFERTA

I ripetitori Wi-Fi, noti anche come range extender o amplificatori Wi-Fi, sono dispositivi progettati per estendere la copertura della rete Wi-Fi in una determinata area. Amazon oggi mette in sconto un ripetitore WiFi di casa Xiaomi con uno sconto del 17% e un prezzo finale di 24,99€.

Copertura in ogni angolo della casa con il ripetitore WiFi Xiaomi in sconto

Il Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 è un dispositivo di amplificazione del segnale Wi-Fi progettato per migliorare la connettività wireless nelle tue abitazioni o in ufficio. Questo amplificatore offre un'ampia gamma di funzionalità per ottimizzare la tua esperienza di rete. Il dispositivo è in grado di fornire una velocità di trasferimento dati fino a 1200 Megabit al secondo. La caratteristica di banda doppia ti consente di operare sia sulla frequenza di 2.4 GHz che su quella di 5 GHz, offrendo una connessione veloce e stabile su entrambe le bande.

Ciò è particolarmente utile per eliminare le zone non coperte dalla rete Wi-Fi. L'ingresso Ethernet veloce fornisce la possibilità di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco e lettori di streaming alla rete, garantendo una connessione affidabile. Un indicatore di segnale intelligente ti aiuta a trovare la posizione ottimale per posizionare il range extender. Il Mi WiFi Range Extender AC1200 di Xiaomi è un potente strumento per migliorare la tua connettività wireless, rendendo la navigazione su Internet più fluida e affidabile.

Ribadiamo quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto del 17% per un prezzo finale di 24,99€ il ripetitore WiFi Xiaomi.

