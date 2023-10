Copertura WiFi a prova di muro con il ripetitore IN OFFERTA

Un ripetitore Wi-Fi è un dispositivo utilizzato per estendere la copertura di una rete Wi-Fi esistente in una determinata area. Serve a risolvere problemi di connessione debole o inaffidabile, aumentando il segnale Wi-Fi in zone della casa o dell'ufficio dove la connettività è scarsa o assente. Oggi segnaliamo un'interessante offerta proposta da Amazon che prevede uno sconto del 20% sul ripetitore WiFi di TP Link per un prezzo finale davvero irrisorio: si tratta, infatti, di un acquisto a soli 15,99€.

Ogni stanza con la giusta copertura: il ripetitore WiFi che risolve problemi è in sconto su Amazon!

Il TL-WA850RE è un pratico amplificatore Wi-Fi che può migliorare la tua connessione Internet in casa in modo semplice ed efficace. Con una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps sulla frequenza di 2.4 GHz, è ideale per lo streaming video e il gaming online senza interruzioni. L'installazione è davvero facile, basta una presa elettrica a muro. Basta premere il pulsante WPS sul tuo router e poi il pulsante Range Extender sul TL-WA850RE per farlo funzionare.

Puoi anche collegare dispositivi Ethernet come SmartTV o decoder tramite la porta LAN, trasformandolo in un adattatore. Grazie al LED indicatore, puoi trovare il miglior posto per mettere il dispositivo per ottenere il segnale più forte. Inoltre, può memorizzare reti wireless precedenti per una maggiore portabilità. E se vuoi connettere un nuovo dispositivo alla rete, basta premere il pulsante Pair. Con il TL-WA850RE, puoi goderti una connessione Wi-Fi più forte e affidabile in tutta la tua casa.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in offerta il ripetitore WiFi di TP Link con uno sconto del 20% per un prezzo d'acquisto finale pari a 15,99€. Approfitta subito di questa opportunità!

