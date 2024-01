Coperta elettrica a 11,99€: SCONTO PAZZESCO su Amazon (-74%)

Avere a disposizione una coperta elettrica con attacco USB è un modo alternativo per combattere il freddo e oggi, su Amazon, è presente uno sconto fuori di testa del 74% proprio su una coperta elettrica che viene messa in vendita a 11,99€.

Sconto folle del 74% su Amazon sulla coperta elettrica

La nostra coperta riscaldata offre comfort e calore durante l'inverno grazie ai materiali di alta qualità e all'efficienza energetica del riscaldamento al grafene. Realizzata con un pile di cristallo morbido e confortevole, distribuisce il calore in modo rapido ed uniforme grazie alla fibra di carbonio, con 5 fogli riscaldanti da 10 x 20 cm.

Dotata di un design sicuro a bassa tensione, utilizza un alimentatore da 12 V per garantire la sicurezza durante l'uso, ed è facilmente trasportabile grazie alla sua leggerezza, ideale per l'uso domestico o in viaggio. Con una dimensione di 150 x 90 cm, offre un calore confortevole per un sonno riposante o serate accoglienti.

Il cavo dati Type-C da 1,5 metri consente un utilizzo flessibile sul divano o sul letto. La coperta è dotata di un timer di spegnimento automatico che si attiva dopo 8 ore per evitare il surriscaldamento e garantire la sicurezza.

È possibile regolare la temperatura su 3 livelli, da 52°C a 40°C, per un comfort personalizzato. Questo versatile accessorio invernale non solo offre calore, ma può anche contribuire a migliorare la circolazione sanguigna e alleviare il dolore muscolare. È un regalo ideale per te, la tua famiglia e i tuoi amici.

Oggi, su Amazon, è possibile risparmiare con uno sconto del 74% sulla coperta elettrica con attacco USB per un prezzo finale di 11,99€. Approfittane ora!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.