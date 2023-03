Cooler Master MM720: su Amazon arriva uno SCONTO ENORME sul mouse gaming

Cooler Master è un marchio di prestigio nel campo della tecnologia e dei computer, capace di creare hardware interni ed esterni sempre all'avanguardia. La qualità dei suoi prodotti è famosa tra gli appassionati della tecnologia e tra chi ci tiene ad avere il proprio PC sempre aggiornato. Anche ai mouse fanno parte dei prodotti creati da questo blasone, e se siete in cerca proprio di quest'ultimo, potreste aver trovato l'occasione che cercavate con l'offerta su Amazon riguardante il Mouse da Gaming Cooler Master MM720.

Da oggi infatti potrete aggiudicarvi su Amazon il mouse da gaming cablato Cooler Master MM720 a soli 22,95€, con un mostruoso sconto del 62% e un risparmio di oltre 45,00€ sul prezzo totale.

Mouse Cooler Master MM720: il cablato che non pesa

Piccolo, performante, versatile, ergonomico al millesimo, e con una qualità invidiabile: queste sono solo alcune delle caratteristiche del mouse da gaming in questione, che in tutta la sua leggerezza riesce a nascondere un'estrema precisione grazie ai sensori ottici.

Questo mouse da gaming Cooler Master MM720 dispone della presa master claw, che crea un prodotto professionale e ultraleggero (pesa solo 49g). Non ci si dimentica ovviamente né dello stile, con l'illuminazione RGB integrata, e della durabilità, dato che questo gioiellino con il suo telaio migliorato può resistere nella sua lunga vita ad oltre 70 milioni di click. Come se non bastasse, la sua duratura è garantita anche grazie al certificato che ne attesta la resistenza a polvere e acqua.

