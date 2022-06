Cooler Master MH630, cuffie gaming TOP, sconto FOLLE (-56%)

Sul mercato dei videogame sono presenti innumerevoli proposte di cuffie da gaming, ma poche raggiungono la qualità delle Cooler Master MH630, che oggi si trovano tra l'altro in super sconto a 31€ su Amazon. Queste cuffie spettacolari sono infatti scontate del 56%, praticamente ti costano meno della metà del prezzo, e con le spedizioni gratuite.

Cooler Master MH630 cuffie gaming con microfono

Per gli appassionati di videogame l'audio è un elemento fondamentale per potersi immergere totalmente nelle atmosfere di un gioco. Inoltre sono anche utili nel caso di partite a squadre online o di competizioni. Padiglioni con design girevoli, imbottitura sagomata con morbidi cuscini in schiuma foam e finitura in tessuto meshato a rete, i padiglioni dell'MH630 sono più sensibili alla temperatura e nel tempi offrono una traspirabilità superiore.

Queste cuffie sono pensate per ogni tipologia di utente, dal casual all'hardcore gamer: sono costruite con materiale solido, ma allo stesso momento sono confortevoli una volta indossate. Il dispositivo è dotato inoltre di un microfono omnidirezionale calibrato per rendere la voce precisa e naturale (50 ~ 18,000 Hz) e per ridurre al minimo il rumore di fondo. L'MH630 è dotato di un jack standard da 3,5 mm compatibile con PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox e la maggior parte dispositivi mobili (smartphone).

Cosa aspetti quindi ad andare a comprarti queste magnifiche cuffie da gaming? Oggi le trovi addirittura in super sconto a 31€ su Amazon, cioè a dire 65,00€ in meno del solito, con le spedizioni veloci e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.