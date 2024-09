Convinci amici ad aprire questo conto online: in palio buoni Amazon

Dove ci sono in palio buoni Amazon, vuol dire che c’è anche tanta altra convenienza. In effetti, il conto Credem Link offre grandi vantaggi a tutti i nuovi clienti. Il conto è a canone zero, così come la carta di debito internazionale Credemcard Mastercard, anche se soltanto per il primo anno. Dopo, il costo è di soli 1,50€ al mese. Perché non approfittarne?

Buoni Amazon fino a 250€ per te e i tuoi amici

La promo di Credem diventa ancora più interessante con la possibilità di accumulare gift card invitando i tuoi amici ad aprire il conto Credem Link. Basta scaricare l’app Credem, utilizzare il codice personale e invitare fino a dieci amici. Ogni volta che uno dei tuoi amici apre il conto e attiva due servizi, riceverai un buono acquisto da 25€.

L'apertura del conto è facile, perfetta anche per chi non è un esperto di tecnologia. Tutto ciò che serve è un documento d’identità o lo SPID, una connessione internet affidabile e una buona illuminazione per il video selfie di riconoscimento. L'uso dell'internet banking e dell'app mobile è completamente gratuito, garantendoti un controllo totale sul tuo denaro ovunque ti trovi.

Con Credem Link, non devi più preoccuparti dei costi nascosti o delle commissioni esagerate. Inoltre, il sistema di incentivi è un vantaggio che pochi altri conti correnti offrono. La carta di debito su circuito Pagobancomat è priva di costi, ottima quindi per chi ama viaggiare o fare acquisti all'estero.

Con Credem Link, ogni acquisto online è incluso, e le transazioni bancarie sono semplici e immediate. Non dovrai rinunciare alla sicurezza per la comodità, e risparmi anche senza compromessi. Se sei alla ricerca di un conto che faciliti la tua vita quotidiana e ti permette di guadagnare buoni Amazon fino a 250€, questa è l’opzione perfetta per te.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.