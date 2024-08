Convenienza e zero spese: l’offerta Crédit Agricole con in regalo buoni Amazon fino a 250€

Tra le numerose offerte disponibili per chi cerca un nuovo conto corrente, il conto online di Crédit Agricole si distingue per convenienza e zero spese. Avrai la comodità di un conto online con l'assistenza di un consulente dedicato, sempre a tua disposizione anche in filiale.

Il conto è a canone zero per 9 mesi, con la possibilità di azzerarlo per sempre. Come se non bastasse, in quanto nuovo clienti, potrai ricevere fino a 250 euro di buoni Amazon in regalo. 100 euro sono come cashback delle spese con carta di debito, mentre gli altri 150 euro con la promozione "porta un amico".

Convenienza e zero spese: scopri i vantaggi del conto online Crédit Agricole

Vediamo cosa rende il conto online di Crédit Agricole così speciale. Dopo i primi 9 mesi di canone zero, il costo è di soli 2 euro al mese, ma può essere azzerarlo in vari modi: accreditando il tuo stipendio o pensione, mantenendo un patrimonio di almeno 5.000 euro, possedendo un dossier titoli attivo o, semplicemente, essere under 35.

Inoltre, la carta di debito associata è gratuita per i primi due anni e permette di prelevare senza commissioni dagli ATM Crédit Agricole. La carta di credito, invece, ha un costo di 40,99 euro ma può essere richiesta facilmente.

Che dire poi dei buoni Amazon? Per ottenere 100 euro di cashback con la carta di debito, basta spendere almeno 1.000 euro entro 60 giorni dall'apertura del conto. Hai tanti amici? Bene! Puoi guadagnare fino a 150 euro con la promozione "porta un amico": 25 euro per ogni tuo amico che aprirà il conto su tuo invito.

Convenienza e zero spese: si può riassumere in questi concetti il conto online di Crédit Agricole. Non solo risparmi sui costi bancari, ma ottieni anche premi in buoni Amazon. Un’offerta così non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.