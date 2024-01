Controllo vocale e luce di qualità con la LAMPADINA SMART TP-Link a 9,99€ su Amazon

La lampadina smart di TP-Link rappresenta un'eccellente soluzione per illuminare il tuo ambiente con flessibilità, stile e funzionalità intelligenti. Con una potenza di 9 watt e il suo caratteristico fattore di forma A60 ed attacco E27, questa lampadina offre un'illuminazione efficiente e facilmente integrabile in vari contesti domestici.

Una delle sue caratteristiche distintive è il controllo da remoto, consentendo di gestire le luci ovunque ti trovi tramite l'app gratuita Tapo, disponibile sia su iOS che su Android, per smartphone e tablet.

La lampadina LED Tapo non si limita alla luce bianca tradizionale, ma offre anche un'ampia gamma di possibilità grazie alla sua funzione multicolore. Puoi personalizzare la luminosità, la temperatura della luce e scegliere tra 16 milioni di tonalità. L'installazione è semplice e senza complicazioni, in quanto non è richiesto alcun hub aggiuntivo.

La compatibilità con il controllo vocale è un ulteriore vantaggio, poiché la lampadina funziona con assistenti virtuali come Alexa di Amazon e Google Assistant. Con la possibilità di creare programmi di accensione/spegnimento con luminosità e colore preimpostati e la modalità Assente che simula la presenza di qualcuno a casa, la lampadina LED Tapo offre una gamma completa di funzionalità per una gestione intelligente e personalizzata dell'illuminazione domestica.

Amazon, oggi, pensa alle tue esigenze domestiche e lo fa mettendo in sconto del 33% la lampadina smart targata TP-Link per un costo totale di 9,99€.