Controller Xbox Wireless, ora a PREZZO PIU' BASSO con l'offerta Amazon

Microsoft la sa lunga quando si parla di controller per videogiochi, dato che da sempre migliora i propri prodotti di volta in volta aumentando il comfort del giocatore e le funzionalità degli apparecchi. Con l'ultima versione si è superata, e grazie all'offerta di oggi potrai acquistare il controller originale per Xbox One, Xbox Series X|S e PC a un prezzo più basso!

Su Amazon infatti puoi aggiudicarti in offerta il controller originale per Xbox One, Xbox Series X|S e PC a soli 55,99€, con uno sconto del 7% sul prezzo originale.

Il controller originale, l'unico e inimitabile

Non ha bisogno di presentazioni il gioiellino per PC e XBOX: la nuova versione di cui vi parliamo è nata con l'arrivo Xbox Series X|S, possiede un nuovo design e delle feature legate alla nuova facciata social della console (ma funziona anche con XBOX One). Si presenta con tre tasti centrali, di cui uno dedicato al menù e uno allo sharing e al cambio di finestra, due levette analogiche, e la nuovissima croce direzionale concava.

Vi ricordiamo che con il controller Microsoft Wireless è disponibile in allegato anche un indispensabile cavo USB-C, che all'occorrenza potrai utilizzare sia per giocare in modalità cablata, sia per ricaricare il controller. Sulla parte bassa, è presente infine un'entrata jack da 3,5mm per collegare le cuffie direttamente al controller.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.