Controller wireless Xbox Lunar Shift Special Edition: OTTIMA OFFERTA su Amazon dell'11%

Quando si tratta di controller, se si vuole giocare al PC o con la vostra Xbox One e Series X|S, la scelta da fare è una sola, obbligata: il pad originale XBOX. Se siete un pochino avvezzi del mondo del gaming, saprete che stiamo parlando del tipo di controller che ha rivoluzionato il modo contemporaneo di giocare, e che si è man mano perfezionato. Non solo comfort però, ma anche stile, perché le varie edizioni uscite vanno sempre a rendersi uniche esteticamente. Ebbene, da oggi avete un'occasione unica con l'offerta per il Controller Wireless Xbox, nella sua Edizione Speciale Lunar Shift.

Ebbene, sappiate infatti che proprio da oggi in offerta su Amazon potrete acquistare il Controller Wireless Xbox Lunar Shift Special Edition a soli 57,99€, con un 11% di sconto a fronte del prezzo originario di 64,99€.

Controller wireless Xbox: l'edizione speciale Lunar Shift

Questo tipo di controller (parlando del suo nuovo assetto) non ha bisogno di presentazioni: nato in questa versione per l'avvento della nuova console di due anni fa, possiede un nuovo e particolare design, con tre tasti centrali, di cui uno dedicato al menù e uno allo sharing e al cambio di finestra, e due levette analogiche, con una di esse invertita come Microsoft ci ha abituati. Tuttavia avremo dalla nostra anche la nuovissima croce direzionale concava che sostituisce le "freccette" più comuni, posta in basso a sinistra.

Ciò che rende speciale questa Edizione Speciale Lunar Shift del controller Wireless Xbox tuttavia è il suo colore, cangiante e con una luce oro e argento, con impugnature in gomma grigie e nere con un motivo aspirale. Un'occasione unica per avere un pezzo limitato nella vostra postazione di gioco.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.