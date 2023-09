Controller per Xbox Series X/S al 20% di sconto: SUPER PROMO

Xbox nelle ultime settimane è al centro di tutte le discussioni di stampo videoludico e il motivo è da identificare esclusivamente in Starfield! Se siete alla ricerca di un controller senza voler spendere troppo è il caso di approfittare di questa offerta: il controller cablato di PowerA per Xbox Series X e Xbox Series S è attualmente in sconto del 20% per un prezzo finale di 39,98€. Si tratta di un prodotto ufficiale di assoluta qualità garantita da Xbox stessa.

Xbox Series X/S: un controller cablato al 20% di sconto su Amazon!

Il controller in questione è a tutti gli effetti un controller di altissima qualità e di livello avanzato. In molti casi i gamepad di livello superiore/avanzato sono cablati, in quanto il cavo elimina qualsivoglia di problema di connettività e di input. Infatti, tra i vantaggi del possedere un controller cablato, vi sono sicuramente la facilità di connessione alla console (vi basterà, per l'appunto, collegare il cavo) e inoltre vi è una leggera ma significativa differenza di precisione e velocità nei comandi.

In particolar modo questo gamepad mette a disposizione: due modalità LED, "Pulse" o "Solid", tasti di gioco programmabili, due pulsanti mappabili sul retro e 3 livelli di regolazione del grilletto per lanci ultra precisi. Il tutto condito da un'elegante colorazione nera ed oro che vi permetterà di giocare con un dispositivo esteticamente di grande impatto.

Ricordiamo, dunque, l'offerta in questione: il controller cablato per Xbox Series X e Xbox Series S è attualmente in sconto del 20% su Amazon per un prezzo finale di 39,98€. Un dispositivo che, a queste cifre, rappresenta un vero e proprio affare da non lasciarsi scappare. Lasciatevi accompagnare da questo device per le vostre sessioni di gaming!

