Controller originale Xbox ad un PREZZO FOLLE: Amazon FUORI TUTTO

Xbox è una linea di console per il gioco e servizi di intrattenimento prodotta da Microsoft. Lanciata per la prima volta nel 2001. Oggi siamo ad una nuova generazione di console. Il controller dedicato proprio ad Xbox è in questo momento in sconto del 17% per un costo finale di 49,99€.

Controller per Xbox e PC in promo su Amazon

Il controller wireless per Xbox si presenta con un design modernizzato che unisce superfici scolpite e geometria raffinata per offrire un comfort ottimale durante le sessioni di gioco. La sua ergonomia studiata consente una presa naturale, mentre le superfici curvate e le forme ergonomiche assicurano un'esperienza di gioco piacevole e senza sforzo.

Goditi la massima libertà di movimento grazie alla connessione wireless, oppure utilizza il cavo USB-C da 9 piedi incluso per un'esperienza di gioco cablata, ideale per situazioni in cui la precisione è fondamentale.

Il controller è progettato per garantire precisione nei dettagli, con un D-pad ibrido e texture su grilletti, paraurti e fondello che migliorano la presa e consentono di rimanere sul bersaglio in ogni situazione di gioco.

Con l'aiuto dell'app Accessori Xbox, personalizza la tua esperienza di gioco. Rimappa i pulsanti e crea profili controller su misura per i tuoi giochi preferiti, assicurandoti un controllo personalizzato e adattato alle tue preferenze. Infine, la versatilità del controller si estende alla connettività audio, grazie al jack audio da 3,5 mm. Collega qualsiasi auricolare supportato per un'esperienza sonora coinvolgente e immersiva, completando così il pacchetto di funzionalità avanzate di questo controller wireless per Xbox.

Il controller per Xbox è attualmente in sconto su Amazon del 17% per un prezzo d'acquisto finale pari a 49,99€.

