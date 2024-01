Controller originale Dualsense per PlayStation 5 in OFFERTISSIMA su Amazon!

Il controller DualSense per PlayStation 5 è in assoluto il prodotto che più in questi anni è divenuto simbolo della corrente generazione di console: un pad che è in grado di portarci su un altro livello, che ha buttato giù barriere prima impensabili, e che ci porta su un'altra dimensione mentre giochiamo. Oggi, puoi aggiudicarti su Amazon un DualSense originale, con una grandissima offerta!

Infatti da oggi puoi acquistare su Amazon in offerta il controller DualSesne per PS5 a soli 55,99€, con uno sconto del 20% sul totale, che ti farà risparmiare la bellezza di 14€ sul prezzo originale! Un bel vantaggio!

Il miglior controller in circolazione per PS5

Stiamo parlando del famoso nuovo controller per PS5, che ha dalla sua delle feature incredibili, che porteranno il livello del tuo gioco a un'immersione incredibile: parliamo ad esempio dei trigger adattivi, del feedback aptico, del touchpad migliorato rispetto al Dualshock, e molto altro.

Potrai collegare le tue cuffie direttamente al controller DualSesne con il cavo jack da 3,5mm, ma questo pad possiede anche un altoparlante integrato che potrai usare per parlare in chat con gli amici.

