Controller Microsoft Xbox in sconto del 20% su Amazon

Microsoft è un colosso dell'industria dei videogiochi e il suo controller Xbox è stato presente sul mercato per quasi 20 anni. La nuova iterazione del controller wireless Xbox 2020 rappresenta un'evoluzione rispetto ai suoi predecessori. Sebbene sia stato progettato specificamente per le Xbox Series S e Series X, è altrettanto compatibile con altri dispositivi e offre prestazioni di altissimo livello. Acquistalo su Amazon a soli 47,99€ invece di 59,99€.

Il nuovo controller Xbox presenta alcune modifiche alla sua forma, ma mantiene l'impostazione tradizionale del suo design. Le impugnature del controller aiuta a mantenere un'adeguata presa, anche durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, i grilletti più sottili e i pulsanti sono stati modificati per migliorare la loro usabilità. Il risultato finale è un profilo più raffinato e una sensazione di comfort per chiunque abbia utilizzato una Xbox negli ultimi dieci anni.

L'aggiornamento più notevole del controller Xbox 2020 è la porta USB-C presente sulla parte superiore. Questo standard aggiornato semplifica l'integrazione con dispositivi non prodotti da Microsoft e offre una maggiore robustezza rispetto alla precedente micro USB. Inoltre, Microsoft ha deciso di fornire una connessione USB-A a USB-C con il controller, per garantire un utilizzo senza problemi anche a distanza.

Tuttavia, entrambe sono piatte sulla parte superiore e, sebbene questo non sia ideale per la precisione dei movimenti, i pulsanti ABXY sono posizionati in modo ergonomico sulla parte destra del controller. Il d-pad ha ricevuto un aggiornamento che era da tempo necessario, implementando un controllo a forma di piatto con una parte in rilievo in ogni direzione cardinale per facilitare i colpi in diagonale. Tuttavia, il bordo del d-pad si sporca facilmente, richiedendo una pulizia regolare.

Il nuovo controller Xbox presenta diverse opzioni di controllo, inclusi i paraurti e i grilletti, facilmente accessibili senza dover cambiare impugnatura. Tuttavia, il gruppo centrale del controller presenta alcuni controlli poco utilizzati, oltre alla prospettiva standard, alle opzioni di menu e al pulsante Xbox/Power. L'aggiornamento del 2020 include anche un'opzione di condivisione, che può essere utilizzata per condividere screenshot e clip di gioco sui social media. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

