Questi sono giorni particolarmente caldi per gli appassionati di videogiochi e, più in particolare, per la community PlayStation. Tra poche ore Sony terrà un evento incentrato - si spera - su nuovi titoli (come Marvel's Spider-Man 2) e, perché no, inediti hardware. Ma questa non è l'unica novità del giorno, perché proprio il colosso giapponese ha annunciato il debutto del controller Backbone One a livello internazionale. Ne esistono due versioni (una per iPhone e una per smartphone Android) e sì, le puoi acquistare anche su Amazon. Con disponibilità immediata, poi.

Backbone One con licenza PlayStation: il controller definitivo per smartphone iOS e Android

La versione iOS, a voler essere più precisi, ha qualche mese in più sulle spalle e ha riscosso in tempi record un enorme successo tra gli appassionati di gaming. Il design della periferica è eccezionale, con materiali premium e una robustezza non riscontrabile in prodotti della medesima categoria.

Look & feel a parte, il successo del Backbone One è dovuto principalmente al suo pacchetto di funzionalità. Basta accedere all'app PS Remote Play per giocare anche fuori casa, proprio come se avessi tra le mani una PlayStation portatile. Un valore aggiunto non indifferente è la piena compatibilità con tutti i giochi di Google Play e App Store e di tutti i servizi di cloud gaming che supportano i controller.

Ti dico ad esempio che lo potrai usare per giocare su Xbox Cloud, su tantissimi titoli Apple Arcade (servizio in abbonamento) e a giochi amatissimi come Call of Duty: Mobile, Fortnite e Diablo Immortal. Volendo sintetizzare al massimo, il tuo smartphone con il Backbone One diventa una console portatile.

Per un'esperienza personalizzata, il consiglio è di scaricare anche l'app gratuita Backbone:

All’interno dell’app potrai vedere diverse integrazioni PlayStation, come i glifi personalizzati che rappresentano gli iconici PlayStation Shapes e avrai la possibilità di esplorare centinaia di giochi. L’app Backbone per Android ti consente di disporre di tutti i tuoi giochi in un unico posto, inclusi i titoli dell’App Store e i servizi di streaming di giochi supportati. All’interno dell’app Backbone, i giocatori troveranno inoltre una riga dedicata con le ultime uscite e gli aggiornamenti da parte di PlayStation.

Il controller è licenziato PlayStation, frutto di una strettissima collaborazione con la divisione gaming di Sony. «I colori, i materiali e le finiture si ispirano al controller wireless DualSense, inclusi i tasti frontali trasparenti», spiegaspiega il CEO di Backbone. «Si abbina perfettamente al look della tua console PS5 e, se possiedi già le cuffie wireless PULSE 3D, puoi collegarle direttamente a Backbone One, grazie all’ingresso cuffie da 3,5 mm».

