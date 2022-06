Controlla tutto tramite APP grazie allo Smart Hub di Broadlink in promo su Amazon

Broadlink RM Mini 3 è un piccolo hub IR che ti permetterà di collegare i tuoi dispositivi tramite APP o controllo IR. Utilizzando l'app Broadlink ihc puoi avere il controllo tramite app dei tuoi dispositivi come: decoder, Smart Tv, condizionatori e molto altro ancora. Puoi acquistarlo su Amazon spendendo solo 22,94€ invece di 29,99€.

Puoi anche collegare il tuo account Broadlink ad Alexa per il controllo vocale. Funziona molto bene e non avrai problemi con il segnale IR, inoltre possiede un laser IR a 360° integrato nella parte superiore. Inoltre, esiste una comoda funzione che ti permette di creare attività personalizzate nell'app BroadLink, oltre alla Modalità Home/Away, modalità sleep/wake-up. Ricordiamo che supporta più di 80.000 dispositivi tra cui TV, STB, DVD, AC, PVR, ecc.

All'inizio basterà seguire le istruzioni fornite con Broadlink RM Mini 3, quindi bisognerà scaricare l'app Broadlink e-Control che ti consentirà di controllare i dispositivi localmente dal tuo telefono, ma non riceverai alcun supporto di terze parti o controllo vocale senza scaricare Broadlink RM Pro.

Quando tutto è stato configurato nell'app, il collegamento ad Alexa avverrà in maniera molto semplice, basta abilitare Broadlink Skill e Discover Devices. Tuttavia, prima di impostare il controllo vocale, è importante che tu abbia collegato tutti i pulsanti, quindi fai attenzione. Sebbene Broadlink non disponga della libreria di comandi IR di Harmony, è comunque molto semplice apprendere manualmente i pulsanti da un telecomando esistente e non dovrebbe causare problemi nemmeno all'utente più inesperto configurare il tutto.

Acquistalo ora su Amazon e approfitta dello sconto del 24%

