Controlla tutti i tuoi conti da un’unica app e semplifica la tua vita finanziaria

Quanti sono i conti correnti che hai a disposizione? Oltre a quello principale su cui fai accreditare lo stipendio e dal quale gestisci i principali movimenti probabilmente hai anche un conto per una carta di debito (per gli acquisti online) e potresti anche avere un conto cointestato con il partner e uno dedicato al mutuo. Un insieme di conti che spesso sono di banche e istituti diversi la cui gestione può risultare complessa. Avere il controllo di tutti i propri risparmi così da capire non solo l’entità del proprio patrimonio, ma anche eventuali necessità particolari, è fondamentale per evitare problemi e avere una gestione finanziaria efficace. C’è un’applicazione che consente di tenere sotto controllo in un’unica schermata tutti i conti correnti intestati. È quella associata al conto HYPE Next. Apri il conto e scaricala subito.

La funzione Radar accessibile dal conto HYPE Next

L’app mobile associata al conto HYPE Next prevede una funzione, Radar, che consente di consultare i salti e i movimenti di tutti i conti correnti intestati. In questo modo si evita di dover passare da un’applicazione all’altra e si ha una visuale completa dello stato delle proprie finanze.

Oltre a garantire un controllo totale sui propri risparmi, la funzione Radar semplifica la gestione delle proprie finanze permettendo di decidere quale conto utilizzare per un determinato pagamento e quale carta usare quando si deve effettuare una specifica transazione.

Inoltre c’è un significativo risparmio di tempo evitando di dover passare da un’applicazione all’altra (per le quali bisogna ricordare le diverse credenziali d’accesso) avendo sempre tutto sotto controllo da un’unica schermata.

Radar è solo uno dei tanti vantaggi associati al conto corrente HYPE Next, con il quale avere anche i prelievi e i bonifici istantanei completamente gratuiti e l’accesso a una serie di strumenti per migliorare la gestione dei propri risparmi.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



