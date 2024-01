Controlla le luci SOLO CON LA TUA VOCE con la presa smart TP-Link a 9,99€

Costruire una smart home è un processo che passa, per forza di cosa, da dispositivi come le prese smart, che rendono la casa un ecosistema completo e intelligente. Oggi, su Amazon, la presa smart TP-Link è in sconto del 41% per un costo finale di soli 9,99€, un vero e proprio regalo.

Presa smart al 41% di sconto: occasione Amazon

Grazie all'app Tapo, puoi accendere/spegnere istantaneamente i dispositivi collegati alla presa smart oggi in promo da qualsiasi luogo, offrendo un controllo senza sforzo anche quando sei lontano da casa. Con la funzione di pianificazione, hai la possibilità di preimpostare orari specifici per la gestione automatica dei tuoi dispositivi.

Il monitoraggio energetico in tempo reale tramite l'app Tapo offre un'ulteriore dimensione di controllo, consentendoti di tenere sotto controllo il consumo energetico e la relativa spesa. Questa funzionalità non solo promuove la sostenibilità, ma ti permette di prendere decisioni informate sull'utilizzo delle risorse energetiche.

Il controllo vocale tramite piattaforme come Amazon Alexa o l'Assistente Google aggiunge una comodità ulteriore. La modalità assente è un'opzione intelligente che automatizza l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi in momenti diversi, contribuendo a creare l'illusione che qualcuno sia in casa anche quando non lo è.

Il design compatto della presa intelligente TP-Link assicura che le dimensioni ridotte non blocchino le prese adiacenti, garantendo un utilizzo efficiente dello spazio. L'installazione e l'utilizzo sono resi ancora più accessibili senza la necessità di un hub, grazie alla configurazione rapida e alla gestione intuitiva tramite l'app gratuita.

Oggi, su Amazon, grazie allo sconto applicato del 41% è possibile acquistare a soli 9,99€ la presa smart TP-Link. Approfitta di questo prezzo ridicolo!

