Controlla le luci in casa direttamente con la tua voce con la Lampadina Smart a 9,99€

Una transizione verso una completa smart home passa per apparecchiature e dispositivi come questa lampadina smart targata TP-Link che oggi viene messa in sconto su Amazon del 33% e viene venduta alla cifra finale di 9,99€.

Lampadina Smart a 9,99€: occasione da non perdere!

Il sistema di illuminazione Tapo L530E offre un controllo completo e flessibile delle luci, consentendoti di gestirle ovunque tu sia tramite l'app gratuita Tapo disponibile su dispositivi iOS e Android. La versatilità di questo sistema si manifesta nella possibilità di progettare scenari personalizzati per adattarsi alle tue routine quotidiane. Con 16 milioni di tonalità disponibili, puoi personalizzare la luminosità, la temperatura della luce e i colori secondo le tue preferenze. Una caratteristica distintiva di questa lampadina intelligente è la sua facilità di installazione senza la necessità di un hub aggiuntivo. Collegando la luce direttamente al Wi-Fi di casa, sei pronto a sfruttare tutte le sue funzionalità. Il controllo vocale è un altro aspetto di rilievo, poiché il sistema è compatibile con Alexa e Google Assistant. Basta un comando come "Alexa, accendi la luce" o "Ok Google, oscura le luci della mia camera" per liberare le mani e godere di un controllo intuitivo. La possibilità di creare programmi di illuminazione, con la regolazione della luminosità e del colore desiderati, amplifica ulteriormente la praticità della lampadina di casa TP-Link. Inoltre, la Modalità Assente simula automaticamente la presenza di qualcuno a casa, fungendo da deterrente per i visitatori indesiderati. Acquista la lampadina smart a 9,99€ su Amazon! Su Amazon, oggi, è possibile acquistare la lampadina smart di TP-Link in promozione con uno sconto del 33% e un costo finale d'acquisto di 9,99€.

