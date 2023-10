ControCorrente IBL: approfitta subito del tasso al 3.3% sul tuo conto

Fino a gennaio 2024, Banca IBL, un istituto finanziario italiano con sede a Roma attivo da quasi 100 anni, sta promuovendo un conto chiamato ControCorrente.

Se aperto in questo periodo, questo conto comprende un anno gratuito di canone e un tasso di interesse lordo del 3,30% su saldo liquido giornaliero.

Si possono anche azzerare le commissioni dopo il primo anno e il conto è disponibile in due varianti, con vantaggi indubbi. Banca IBL, inoltre, è diventata un gruppo bancario nel 2008 per offrire soluzioni finanziarie mirate ai privati.

ControCorrente: il conto corrente che ti fa risparmiare

ControCorrente offre due piani: Semplice e Straordinario. Entrambi non prevedono un canone iniziale, ma dopo il primo anno costeranno rispettivamente 2 e 8 euro al mese.

Ciò può essere evitato in seguito se accrediti almeno 800 euro di stipendio oppure se depositi una somma superiore a 5000 euro.

Ogni piano include una carta di debito gratuita, utilizzabile in Italia e all’estero, che inoltre supporta sia pagamenti contactless che portafogli elettronici, come Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Inoltre, puoi aggiungere su richiesta altre carte, come prepagate e di credito.

L’internet banking offre un ambiente sicuro in cui poter effettuare pagamenti come F24, MAV e RAV, bollette, C-Bill, PagoPa, Plick e bonifici.

Il piano "Semplice" include un bonifico SEPA gratuito, seguito da altre operazioni a un costo di 0,95€ cadauno, mentre nel piano "Straordinario" sono tutti gratuiti e illimitati.

Entrambi i piani di Contro Corrente assicurano un tasso di interesse lordo del 3,30% calcolato sui saldi giornalieri, fino ad un massimo di 50.000€.

Per conoscere gli interessi accumulati è possibile ricorrere allo strumento che si trova nella relativa pagina. Non aspettare! Apri ora ControCorrente online ed inizia a risparmiare!

