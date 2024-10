Conto Tot: IBAN Italiano e semplicità per le piccole imprese

Il conto Tot è una delle soluzioni migliori per semplificare la gestione amministrativa e finanziaria della tua azienda. Si tratta di un conto corrente online con IBAN italiano, 100% digital con una piattaforma all-in-one e sicurezza di alto livello. Grazie alla partnership con Banca Sella, i servizi banking di Tot sono conformi alle normative vigenti ma sopratutto i tuoi capitali vengono tutelati fino a 100.000€ dal Fondo Interbancario per la tutela dei depositi a cui aderisce la banca. Per avere questi e i molti altri vantaggi offerti è necessario aprire il conto corrente Tot.

Tutti i vantaggi del conto Tot

Innanzitutto, con Tot la contabilità aziendale è semplificata. Grazie all'integrazione con il Cassetto Fiscale online, è possibile filtrare e categorizzate le fatture, fare la riconciliazione bancaria in automatico e pagare i fornitori semplicemente con un click. Inoltre, è possibile dare accesso ai collaboratori per dare un aiuto nella gestione amministrativa e predisporre i pagamenti (che poi controlli e approvi tu).

Con il conto Tot hai inoltre un IBAN italiano e bonifici SEPA istantanei, SDD, F24, deleghe I24 con il collegamento a Entratel e Fisconline, pagamenti PagoPA e RiBa, tutti inclusi e senza commissioni. Da menzionare anche la carta di credito business inclusa, e le carte aziendali aggiuntive (anche virtuali) che possono essere richieste dall'area riservata.

I piani del conto Tot sono tre: Essentials, Plus e Premium, con prezzi a partire da 7€ al mese. Non ci sono costi di apertura, se non la marca da bollo annuale da 2€. Ed è possibile provare Tot gratuitamente per 30 giorni.

Per maggiori informazioni su caratteristiche e prezzi di ciascun piano, vai sul sito di Tot.

