Conto Tinaba Premium GRATIS per 3 mesi: scopri tutti i vantaggi

Sei pronto a scoprire un modo completamente nuovo di gestire le tue finanze? Tinaba Premium ti offre l'opportunità di farlo gratuitamente per i prossimi 3 mesi. Scopri tutti i vantaggi che questo conto digitale può offrirti e inizia a risparmiare, investire e gestire i tuoi pagamenti in modo intelligente.

Conto Tinaba Premium: i vantaggi che ti offre

Il conto Tinaba Premium è semplice, 100% digitale e soprattutto sicuro. Dimentica le lunghe code in banca e la burocrazia. Con Tinaba, puoi gestire tutti i tuoi pagamenti, risparmi e investimenti direttamente dall'app, comodamente dal tuo smartphone. E la cosa migliore? Non ci sono canoni mensili e nemmeno imposta di bollo sul conto.

Hai bisogno di trasferire denaro in fretta? Con Tinaba, puoi farlo istantaneamente e senza costi aggiuntivi. Inoltre, puoi accreditare il tuo stipendio direttamente sul tuo IBAN italiano e pagare bollo, bollettini, PagoPA e ricariche telefoniche senza problemi.

Con Tinaba Premium, riceverai una carta prepagata Mastercard collegata al tuo conto. Questa carta è non solo conveniente, ma anche sicura. Ottieni il 10% di cashback su tutti i tuoi acquisti, e non ci sono costi di gestione o commissioni nascoste. I primi 12 prelievi in UE sono gratuiti (e illimitati con l'opzione Premium).

Grazie alla carta Mastercard Tinaba puoi pagare in tutto il mondo, sia online che offline. La carta supporta il pagamento contactless e può essere associata a servizi come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay e Swatch Pay. Questo significa che hai il massimo controllo e flessibilità nei tuoi pagamenti.

Con Tinaba, hai tutto ciò di cui hai bisogno in un'unica app. Usa i Gruppi Tinaba e le Raccolte Fondi per condividere le spese con i tuoi contatti. Fai crescere i tuoi risparmi con il Conto Deposito e crea Salvadanai per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Se desideri investire, Tinaba offre un Servizio Investimenti per gestire i tuoi risparmi in modo efficiente. E se sei interessato alle criptovalute, puoi accedere al Servizio Crypto per la compravendita.

Con Tinaba, non si tratta solo di gestire i tuoi soldi, ma anche di dare un significato più profondo alle tue finanze. Puoi sostenere cause importanti nella sezione Donazioni, contribuendo a rendere il mondo un posto migliore.

Non perdere questa incredibile opportunità di ottenere il conto Tinaba Premium GRATIS per 3 mesi. Scarica l'app, inserisci il codice PREMIUMX3 e inizia a godere di tutti questi vantaggi e molto altro.

