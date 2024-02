Conto senza canone: Crédit Agricole ti regala fino a 150€ in buoni Amazon

Il settore bancario ha bisogno di stare al passo coi tempi, trasformandosi e adattandosi alle nuove esigenze digitali. Crédit Agricole è una di quelle banche che non ha mai disdegnato i cambiamenti epocali.

Classico esempio è il suo conto online, senza canone e pensato per gli utenti che desiderano un'esperienza bancaria completamente digitale. I vantaggi sono davvero tanti, tra cui la possibilità di ottenere fino a 150 euro in buoni regalo Amazon.

Conto Crédit Agricole: canone zero e Buoni Amazon

Come anticipato, se apri il conto Crédit Agricole entro il 29 febbraio, potrai avvantaggiarti del canone zero e di un servizio di consulenza personalizzato che risolverà ogni tuo problema o ti verrà incontro per ogni necessità.

Con il conto avrai la carta Debit VISA a canone zero per un anno, ma anche la possibilità di ottenere fino a 150 euro di Buoni Amazon. Come?

Devi richiedere la carta di debito dopo l’apertura del conto ed effettuare la prima transazione. Dopo poco tempo, ti verranno dati 50 euro di Buoni Amazon.

Per ottenere i restanti 100 euro di buoni, devi effettuare transazioni complessive di almeno 1.000 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto.

Altro vantaggio di SelfyConto è il conto deposito, che attualmente offre un tasso di interesse annuo lordo del 4% sulle somme vincolate per 9 mesi. Una grande opportunità per far crescere i tuoi risparmi.

Tornando alla carta di debito, puoi metterla in pausa oppure bloccarla in caso di furto o smarrimento. Inoltre, se non ricordi il PIN, è visualizzabile direttamente sull’app.

Non lasciarti sfuggire l’occasione unica di limitare notevolmente le spese, di far crescere i tuoi risparmi e di ottenere buoni acquisto Amazon. Clicca sul bottone qui sotto e apri subito il conto Crédit Agricole.

