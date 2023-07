Conto semplice e a canone zero: Mediolanum SelfyConto

SelfyConto è il nuovo conto corrente di Banca Mediolanum pensato per rendere pratici e veloci spese, gestione dei fondi e anche investimenti. Il conto è a canone zero se avete meno di 30 anni e per tutti per il primo anno. Ad essere gratuiti sono anche tutti i prelievi effettuati nel territorio europeo.

Invitando amici ad aprire il SelfyConto potrete inoltre ottenere dei punti per avere in omaggio diversi premi, tra cui smartphone, tablet e notebook a marchio Samsung.

Mediolanum SelfyConto: ecco cosa offre

Aprendo SelfyConto di Mediolanum il canone sarà completamente gratuito per tutti per il primo anno, mentre resta zero se avete meno di 30 anni. È abbinato a una carta di debito gratuita, che fa uso del circuito di pagamento MasterCard.

La carta è completamente gestibile dal pannello dell'app, disponibile per Android, smartphone Huawei e iOS. È possibile visualizzare il PIN, così come le principali informazioni sulla carta, come il numero e il codice CCV. Si possono anche impostare dei limiti d'uso, selezionando valori di ritiro e spesa massimi per tipologia di canale (ATM, POS e online), per area geografica, oppure è anche possibile limitare l'acquisto di determinati beni o servizi. Se avete necessità di bloccare la carta per motivi di sicurezza, potete disabilitarla temporaneamente dall'app o dall'home banking quando volete.

Oltre a prelievi a costo zero, la carta fornita con SelfyConto garantisce la massima protezione per l'utilizzo online, attraverso l'utilizzo degli ultimi protocolli di sicurezza, come la verifica e l'autorizzo per ogni transazione. È anche possibile pagare con l'impronta digitale ed è inclusa un'assicurazione multirischi completamente gratuita, a tutela degli acquisti effettuati in tutto il mondo.

È possibile aprire subito il conto online. Basterà recarsi nella pagina dedicata, facendo clic su "Apri Selfyconto", seguendo le istruzioni e fornendo i documenti richiesti. Una volta attivato l'IBAN e il profilo bancario online, la carta vi verrà spedita pochi giorni dopo direttamente a casa.

