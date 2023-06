Conto Sella ti regala 100€ IKEA: come richiederli step-by-step

Banca Sella e l'azienda svedese di fama mondiale IKEA si uniscono in una nuova collaborazione: è la tua occasione per ricevere una carta regalo IKEA dal valore (massimo) di 100 euro. Come fare? L'iniziativa è rivolta tutti i nuovi utenti che decidono di aprire un Conto Sella per la prima volta: a seconda del piano scelto, il valore della gift card sarà differente.

Ecco come ricevere la carta regalo IKEA

Sono tre i piani tra cui scegliere e tutti offrono:

Prelievi gratuiti illimitati presso gli sportelli automatici Sella

Bonifici online gratuiti e illimitati sia in Italia che nei Paesi SEE

Carta di debito gratuita con IBAN italiano

Funzionalità extra: salvadanaio digitale, statistiche, trasferimenti di denaro e possibilità di collegare conti di altre banche

Il piano "Start", il più conveniente, propone un canone mensile di soli 1,50 euro (gratuito, in via promozionale, per i primi tre mesi). Per coloro che cercano una gamma più ampia di vantaggi e servizi aggiuntivi, è disponibile il piano "Premium" al costo di soli 5 euro al mese. Infine, se sei un utente che desidera condividere le proprie spese con amici, familiari o coinquilini, c'è il piano "Circle" a 8 euro mensili.

Richiedere la propria carta regalo IKEA gratuita è semplice: apri online un Conto Sella Start, Premium o Circle entro la fine di giugno e accredita lo stipendio entro il 5 luglio. Il valore della gift card varia in base al tipo di conto aperto: per coloro che scelgono il piano Start, sarà riservata una carta regalo IKEA del valore di 50 euro, mentre scegliere Premium o Circle ti darà l'opportunità di ricevere la carta dal valore di 100 euro.

