Conto Sella Start vi regala un buono da 50€ IKEA con quest'offerta

Sella Start è un conto corrente completo, che permette di adattarsi a tutte le esigenze giornaliere grazie ai vantaggi offerti. È infatti possibile richiedere una carta di debito o credito, beneficiando di diversi servizi, come prelievi e bonifici gratuiti e senza limiti, funzionalità in app per la gestione dei fondi e molto altro. Approfittando della promozione, Banca Sella vi regala inoltre una carta regalo IKEA da 50€, se richiedete l'apertura del conto entro il 5 luglio e accreditate lo stipendio entro il 5 agosto.

Conto Sella Start: il conto completo per la gestione dei fondi

Il conto corrente Sella Start si presenta come un'offerta molto flessibile. È stato premiato come miglior conto multicanale in Italia tra le banche online. Permette infatti di essere comodamente usato da smartphone, PC o anche in succursale allo sportello, grazie alle 300 sedi presenti nel territorio nazionale.

L'applicazione per il telefono è disponibile per Android, iOS e Huawei App Gallery. Fornisce un'interfaccia immediata con cui poter monitorare la propria liquidità, rimanendo sempre aggiornati in tempo reale sia sul saldo che sui movimenti dal conto o dalle carte. Grazie alla banca multicanale, è possibile anche aggregare i conti di altre banche e gestire tutto in un solo posto. L'interfaccia permette di avere accesso a tutte le funzionalità e alle soluzioni bancarie offerte del conto corrente, incluse opzioni per investimenti e protezione.

Conto Sella Start permette prelievi gratuiti e illimitati dagli ATM proprietari, stessa cosa per i bonifici SEPA. In fase di apertura è possibile richiedere gratuitamente una carta di debito, oppure una carta di credito Classic Visa con canone annuale.

Con la promozione attuale, è possibile ottenere una carta regalo da 50€ da spendere in tutti i negozi IKEA. Richiedete il conto Sella Start online entro il 5 luglio e accreditate lo stipendio entro il 5 di agosto per ricevere il buono d'acquisto!

