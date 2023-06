Conto Sella Start: ricevi una carta regalo IKEA da 50 euro

Conto Start di Banca Sella, è il conto corrente online semplice e comodo da usare, che presenta numerosi vantaggi per chi lo attiva. Ha un canone mensile di soli 1,50 euro, che include bonifici online in Italia e Paesi SEE gratuiti e prelievi gratuiti illimitati da tutti gli ATM della rete Banca Sella. Il conto ti offre la possibilità di usufruire di un periodo di promozione con un canone mensile azzerato per i primi 3 mesi.

In fase di apertura del conto, è possibile richiedere una Carta di debito gratuita appartenente al circuito Mastercard. Tra le principali funzionalità messe a disposizione del Conto Start di Banca Sella ci sono: un salvadanaio digitale per i tuoi risparmi, le statistiche per il monitoraggio delle spese e l’aggregatore di conti di altre banche per avere tutto sotto controllo in un unico posto.

Conto Start si può aprire online e si può gestire con il supporto delle numerose succursali, tramite internet banking oppure con l' app disponibile sia per dispositivi iOS che Android. Con l'app Sella puoi gestire le tue finanze in modo semplice e veloce:

rimani sempre aggiornato in tempo reale su saldo e movimenti di conti e carte

se hai conti anche con altre banche, puoi collegarli in pochi minuti per avere una visione completa e aggiornata

hai accesso a tutte le funzionalità del conto corrente e alle soluzioni bancarie, dagli investimenti alla protezione

Inoltre se richiedi online un Conto Sella Start entro il 5 luglio, e accrediti lo stipendio entro il 5 agosto ricevi una carta regalo IKEA da 50 euro.

