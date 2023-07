Conto Sella Start: la carta Ikea è in regalo se accrediti lo stipendio

Sella Start è un conto corrente offerto da Banca Sella con prelievi illimitati e gratuiti da tutti gli ATM in Italia, ed è abbinato a una carta di debito MasterCard. Il canone è azzerato per i primi 3 mesi se aprite il conto adesso. Accreditando inoltre lo stipendio entro il 5 agosto, riceverete una carta IKEA da 50€ in omaggio.

Il conto corrente di Banca Sella è semplice da gestire, intuitivo e flessibile. Scopriamo insieme tutti i vantaggi.

Banca Sella Start: cosa offre

Il conto Sella Start è facilmente richiedibile dal sito. Basterà recarsi nella pagina del prodotto e fare clic su "Apri conto start". Fornite tutti i dati richiesti e, in poco tempo, il vostro conto sarà da subito disponibile per essere usato. Richiedendo la carta di debito gratuitamente, la riceverete pochi giorni dopo direttamente nell'indirizzo di recapito indicato.

Con il conto attivo sarete in grado di prelevare gratuitamente e senza limiti presso gli ATM di Banca Sella in Italia, e fino a un massimo di 4 volte al mese all'estero nell'area euro e presso gli ATM di altre banche.

L'app per gestire Sella Start è veramente semplice e fornisce una panoramica pratica di tutti i fondi e i movimenti. Consente di impostare un salvadanaio per risparmiare e accantonare piccole somme. Grazie alle notifiche in tempo reale rimanete inoltre sempre aggiornati su saldo e movimenti relativi a conto e carta. Supporta anche la banca multicanale, con cui è possibile collegare e controllare altri conti correnti direttamente dall'app.

Aprendo il conto corrente Sella Start entro il 5 luglio e accreditando lo stipendio entro il 5 agosto, otterrete inoltre una carta IKEA da 50€ in omaggio, da poter utilizzare in tutte le filiali.

L'offerta di Banca Sella è anche disponibile nei piani Premium e Circle, con cui è possibile rimuovere ulteriori limiti e avere vantaggi e funzionalità aggiuntive.

