Conto Sella Start, il conto corrente gratuito per gli under 30

Hai mai pensato a quanto sarebbe vantaggioso aprire un conto corrente flessibile e semplice? Sella Start è un conto online appositamente ideato per offrire ai clienti diversi vantaggi esclusivi, ed è proprio per questo motivo che oggi abbiamo deciso di parlarne.

Attualmente è in corso una promozione molto interessante: richiedendo Conto Sella Start online entro il 30 settembre e accreditando lo stipendio entro il 31 ottobre, i primi 2 mesi di abbonamento a DAZN saranno gratuiti per te.

Con questo conto avrai tutte le funzioni necessarie per operare in modo semplice e flessibile, ovunque tu sia. Inoltre, se sei Under 30, Sella Start è completamente gratuito.

Approfitta di questa promozione e apri il conto entro il 31 dicembre 2023: il canone mensile sarà gratis finché non compirai 30 anni.

Conto Sella Start: cosa ti offre questo conto online?

Con Sella Start avrai a disposizione diverse funzionalità, tra cui un salvadanaio digitale per mettere da parte i tuoi risparmi, statistiche per monitorare le tue spese, la possibilità di inviare denaro istantaneamente e l'aggregazione di conti di altre banche.

Ricorda che avrai prelievi illimitati e gratuiti presso gli ATM Sella, così come bonifici online illimitati e gratuiti sia in Italia che nei Paesi SEE (Spazio Economico Europeo).

Per rendere l'esperienza ancora più completa ed efficiente, Sella mette a tua completa disposizione un'app dedicata che consente di tenere sotto controllo ogni operazione tramite smartphone.

Ad esempio, potrai visualizzare in tempo reale il tuo saldo, creare un salvadanaio digitale per mettere da parte piccole somme, condividere il tuo conto con altre persone, inviare denaro in modo semplice e immediato e, se hai conti con altre banche, potrai collegarli in pochissimo tempo per avere una visione completa e aggiornata delle tue finanze.

Cosa stai aspettando? Approfitta dei vantaggi di avere un conto Sella e vivi un'esperienza bancaria comoda e conveniente.

