Conto Sella Start: gratis per 3 mesi, scopri tutti i vantaggi

Se cerchi un conto corrente smart, sicuro e conveniente, non puoi perdere l’offerta di Banca Sella: apri Conto Sella Start e non paghi il canone per i primi 3 mesi.

In più, hai una carta di debito gratuita se la richiedi in fase di apertura e tutti i servizi per gestire le tue finanze in app, anche di altre banche. Scopri come fare e quali sono i vantaggi di Conto Sella Start.

Come aprire Conto Sella Start

Aprire Conto Sella Start è facile e veloce: ti basta avere a portata di mano il tuo documento di identità, il tuo codice fiscale e il tuo smartphone. Puoi scegliere tra due modalità:

Con Spid , il Sistema Pubblico di Identità Digitale che ti permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e di molti altri soggetti aderenti. Se hai già le tue credenziali Spid, puoi usarle per aprire il conto in pochi minuti. Se non le hai ancora, puoi richiederle gratuitamente a uno dei provider autorizzati.

, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che ti permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e di molti altri soggetti aderenti. Se hai già le tue credenziali Spid, puoi usarle per aprire il conto in pochi minuti. Se non le hai ancora, puoi richiederle gratuitamente a uno dei provider autorizzati. Con la video-identificazione, un processo che ti consente di verificare la tua identità tramite una videochiamata con un operatore di Banca Sella. Ti basterà mostrare il tuo documento di identità e seguire le istruzioni dell’operatore.

Una volta completata la procedura di apertura, riceverai via mail il contratto da firmare digitalmente e il tuo IBAN. Potrai poi accedere al tuo conto tramite l’app Sella o l’Internet Banking e iniziare a operare.

Quali sono i vantaggi di Conto Sella Start

Conto Sella Start è il conto corrente pensato per le tue spese di tutti i giorni, con un canone mensile di soli 1,50 euro (gratuito per i primi 3 mesi se apri il conto entro il 31/12/2023). Con Conto Sella Start hai:

Prelievi da ATM Sella illimitati e gratuiti e 4 prelievi al mese gratuiti da ATM di altre banche in area euro

e 4 prelievi al mese gratuiti da ATM di altre banche in area euro Bonifici online in Italia e Paesi SEE illimitati e gratuiti

Carta di debito gratuita se la richiedi in fase di apertura, abilitata al circuito Mastercard e realizzata in materiale riciclato

se la richiedi in fase di apertura, abilitata al circuito Mastercard e realizzata in materiale riciclato Salvadanaio digitale per mettere da parte i tuoi risparmi in modo automatico e divertente

per mettere da parte i tuoi risparmi in modo automatico e divertente Statistiche per il monitoraggio delle spese per avere sempre sotto controllo le tue abitudini di consumo e i tuoi obiettivi finanziari

per avere sempre sotto controllo le tue abitudini di consumo e i tuoi obiettivi finanziari Invio denaro per scambiare soldi all’istante con i tuoi contatti tramite app

per scambiare soldi all’istante con i tuoi contatti tramite app Aggregatore conti per visualizzare e gestire in app anche i conti che hai presso altre banche

E se vuoi avere ancora più vantaggi, puoi scegliere tra gli altri due profili di conto offerti da Banca Sella: Conto Premium, per le spese più complesse e comodo anche in viaggio, e Conto Circle, per le spese condivise in famiglia, tra amici o coinquilini.

Non aspettare oltre: approfitta dell’offerta e apri Conto Sella Start ora.

