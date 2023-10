Conto Sella Start: 3 mesi a costo zero e tanti vantaggi

Sei alla ricerca di un conto corrente digitale all'avanguardia che ti offra una vasta gamma di servizi bancari, una semplice app mobile e un'offerta allettante? Il Conto Sella Start potrebbe essere la soluzione perfetta per le tue esigenze finanziarie.

Si tratta di un conto corrente digitale offerto da Banca Sella, premiato nel 2021 come miglior conto corrente multicanale in Italia tra le banche online. Questo conto offre una vasta gamma di servizi bancari, una comoda app mobile e un IBAN italiano per soddisfare tutte le tue esigenze finanziarie. Puoi provare Conto Sella Start gratuitamente per tre mesi, grazie alla promozione in corso.

Perché scegliere Banca Sella

Ecco i principali vantaggi che offre Conto Sella Start:

Tre mesi gratuiti : l' offerta attuale ti permette di godere dei primi tre mesi di servizio completamente gratuiti . Questo significa che puoi sperimentare tutte le funzionalità del Conto Sella Start senza alcun costo iniziale ;

: l' ti permette di godere dei . Questo significa che puoi sperimentare tutte le funzionalità del senza alcun ; Controllo finanziario : grazie all' app mobile Sella , avrai il controllo completo delle tue finanze al tuo fianco. Puoi monitorare le spese in tempo reale e gestire tutte le tue operazioni finanziarie con facilità;

: grazie all' , avrai il controllo completo delle tue finanze al tuo fianco. Puoi e gestire tutte le tue operazioni finanziarie con facilità; Prelievi gratuiti : il Conto Sella Start ti offre prelievi gratuiti e illimitati presso gli ATM Sella . Questo ti permette di accedere ai tuoi soldi in modo conveniente ovunque tu sia;

: il ti offre presso gli . Questo ti permette di accedere ai tuoi soldi in modo conveniente ovunque tu sia; Bonifici gratuiti: puoi effettuare bonifici gratuiti in Italia e nei Paesi SEE, rendendo semplice il trasferimento di denaro;

Mentre i primi tre mesi sono gratuiti, è importante conoscere i costi successivi. Il canone di tenuta conto è di soli 1,50 euro al mese, rendendo il Conto Sella Start una delle opzioni più convenienti disponibili.

Aprire un Conto Sella Start è semplicissimo. Ti bastano pochi requisiti fondamentali, tra cui essere maggiorenni e residenti in Italia. Avrai bisogno del tuo Codice Fiscale, documento d'identità, telefono cellulare e accesso a un indirizzo email. Se non hai una webcam, potrebbe essere richiesto un secondo documento identificativo.

