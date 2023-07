Conto Sella Premium è perfetto per chi viaggia: 3 mesi di canone scontati

Conto Sella, il conto corrente digitale innovativo offerto da Banca Sella, è il miglior conto corrente multicanale in Italia tra le banche online. E non a caso, visti i tantissimi vantaggi e funzionalità che offre. Vantaggi di cui potrai usufruire a un prezzo speciale, grazie a una promozione attiva: Conto Premium a soli 1,50 euro al mese per tre mesi. Un'opportunità unica per coloro che desiderano gestire le proprie finanze in modo semplice ed efficiente, soprattutto durante i viaggi.

La comodità di gestire le spese in viaggio

Con Conto Premium di Banca Sella, avere il controllo completo delle tue finanze durante i viaggi non è mai stato così semplice. L'applicazione dedicata ti permette di monitorare le spese in tempo reale ovunque tu sia, con un solo tap sul tuo smartphone. Questa funzionalità ti consente di tenere sotto controllo i tuoi pagamenti e di evitare spiacevoli sorprese al momento del rientro a casa.

Quando si è in viaggio, le spese di prelievo contante possono accumularsi rapidamente. Con Conto Premium, tuttavia, i prelievi da ATM Sella in Italia e nei Paesi SEE sono illimitati e gratuiti. Questo significa che puoi prelevare denaro contante quando ne hai bisogno senza doverti preoccupare dei costi aggiuntivi. Inoltre, i bonifici online in Italia e nei Paesi SEE sono anch'essi illimitati e gratuiti, permettendoti di effettuare pagamenti o trasferimenti di denaro con facilità e senza costi aggiuntivi.

Oltre alle funzionalità di base, Conto Premium offre numerosi vantaggi che possono fare la differenza durante i viaggi. La carta di debito, se richiesta in fase di apertura del conto, è gratuita, permettendoti di effettuare pagamenti senza problemi ovunque tu vada. Inoltre, avrai accesso a una copertura assicurativa dai rischi informatici, garantendoti maggiore tranquillità mentre utilizzi servizi online in viaggio.

Conto Premium va oltre la semplice gestione delle spese in viaggio. Grazie a un salvadanaio digitale integrato, puoi facilmente organizzare e risparmiare i tuoi fondi per obiettivi specifici, come le prossime avventure. L'aggregatore conti ti permette di avere una visione completa di tutte le tue finanze, anche se possiedi conti presso altre banche. Banca Sella offre un'esperienza bancaria digitale completa: grazie alla promozione in corso, puoi accedere a Conto Premium al prezzo di soli 1,50 euro al mese per una durata di tre mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.