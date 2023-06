Conto Sella Circle: il conto per tutta la famiglia ora con Buono IKEA in regalo

Conto Sella Circle è la soluzione sviluppata da Banca Sella per le famiglie (o i gruppi di amici e i coinquilini) che hanno la necessità di gestire spese condivise, senza rinunciare ad un'offerta bancaria ricca di servizi e funzionalità. Il conto rappresenta il punto di riferimento delle proposte dell'istituto, garantendo prelievi illimitati in tutta Europa, bonifici gratis e molti altri vantaggi con un'unica spesa di 8 euro al mese.

In più, per tutti i nuovi clienti che effettuano l'accredito dello stipendio sul conto corrente c'è un bonus ulteriori: un Buono IKEA da 100 euro. Per richiedere la promozione è possibile accedere al sito ufficiale di Banca Sella e completare una semplice procedura di sottoscrizione online (anche con SPID). Una volta raggiunto il sito ufficiale bisogna andare in Scopri l'offerta completa > Scopri tutti i conti e poi scegliere Circle.

Conto Sella Circle: Buono IKEA da 100 euro per tutti nuovi clienti

Conto Circle costa 8 euro al mese e mette a disposizione un'offerta bancaria, ideale per le famiglie e i gruppi, di qualsiasi forma, che intendono condividere le spese e gestire in modo ancora più semplice il denaro. Il conto corrente include:

una carta di debito e una carta prepagata per ogni intestatario del conto

e una per prelievi gratis sia in Italia che in tutta l'area Euro

sia in Italia che in tutta l'area Euro bonifici gratis, anche istantanei

Il Conto Sella Circle può essere intestato ad un massimo di 3 persone. Per tutti i nuovi clienti:

è previsto un canone scontato a 5 euro per i primi 3 mesi

c'è la possibilità di ottenere un Buono IKEA da 100 euro semplicemente impostando l'accredito dello stipendio

Per sfruttare la promozione di Banca Sella è sufficiente seguire il link qui di sotto. C'è tempo fino al 5 luglio per aprire il conto e fino al 5 agosto per accreditare lo stipendio. Per aprire Conto Circle bisogna andare in Scopri l'offerta completa > Scopri tutti i conti e poi scegliere Circle.

