Conto Sella Circle: condividi con chi vuoi e ottieni tre mesi scontati

Sei stanco di dover affrontare le incomprensioni che spesso derivano dalla suddivisione delle spese con amici, coinquilini o familiari? È arrivato il momento di dire addio a certi fastidi e di abbracciare la soluzione innovativa e flessibile offerta da conto Circle, il nuovo conto studiato appositamente per gestire il denaro in modo condiviso. Ecco una ottima notizia: per i primi tre mesi, puoi usufruire di un'offerta esclusiva che propone canone di tenuta conto a soli 5 euro al mese anziché 8.

Gestisci le tue spese con facilità grazie a Conto Circle

Quante volte ti è capitato di dover dividere una spesa con qualcuno? Che si tratti di spese occasionali o di una gestione mensile più complessa, conto Circle è la soluzione ideale per te. Questo conto, sviluppato da Banca Sella, è stato premiato come miglior conto corrente multicanale in Italia nel 2021, garantendoti quindi un'esperienza bancaria all'avanguardia.

Con conto Circle, puoi creare il tuo network di conti connessi, collegando amici, coinquilini, partner o familiari. Questa soluzione evoluta ti offre tutte le funzionalità di un conto corrente tradizionale, ma con l'aggiunta di soluzioni avanzate per gestire le tue finanze condivise. Non importa con quante persone condividi le spese, conto Circle ti consente di tenere traccia di ogni movimento in modo semplice e intuitivo.

Una delle caratteristiche principali di conto Circle è l'opzione Statistiche+, che ti offre una vista completa delle entrate e delle uscite di tutto il tuo network, sia per persona che in generale. Potrai personalizzare i movimenti, indicando - ad esempio - le persone coinvolte nella spesa. Questa funzione è perfetta per dividere l'affitto o organizzare regali di compleanno. Oltre a ciò, conto Circle ti permette anche di scambiare istantaneamente denaro con altri conti, selezionando semplicemente la persona dalla rubrica del tuo telefono.

Tutto questo è possibile grazie alla praticità e alla flessibilità della piattaforma digitale di conto Circle. Puoi gestire le tue spese condivise ovunque tu sia, in modo rapido ed efficiente. Inoltre, al momento della sottoscrizione, hai a disposizione due conti correnti Start gratuiti per il primo anno e infiniti Sella Junior gratuiti per i più giovani, dai 12 ai 17 anni.

Non perdere l'offerta speciale: Per rendere ancora più allettante l'utilizzo di conto Circle, Banca Sella ti offre un'opportunità da non perdere. Se apri il tuo nuovo conto Sella, potrai usufruire di un prezzo promozionale di soli 5 euro al mese per i primi tre mesi, anziché 8 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.