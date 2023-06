Conto Sella: 3 mesi gratis e carta regalo IKEA per i nuovi utenti

Cerchi un conto corrente digitale che soddisfi tutte le tue esigenze bancarie in modo semplice e intuitivo? Allora Conto Sella potrebbe essere la soluzione ideale per te. Con una promozione imperdibile che offre tre mesi di servizio gratuiti e una carta regalo IKEA del valore massimo di 100 euro, Conto Sella ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per gestire le tue finanze in modo smart e conveniente.

Un conto corrente all'avanguardia e una promo esclusiva

Conto Sella è stato premiato come il miglior conto corrente multicanale in Italia tra le banche online nel 2021, grazie alla sua piattaforma digitale avanzata e all'applicazione mobile intuitiva. Con un IBAN italiano, carte di debito/credito e servizi digitali all'avanguardia, Conto Sella ti permette di avere un controllo totale sulle tue finanze in un modo facile e conveniente.

La promozione in corso è un'opportunità da non perdere. Aprire un Conto Sella Start entro la fine di giugno ti garantirà tre mesi di servizio completamente gratuiti. Questo significa che potrai sperimentare tutte le funzionalità offerte dal conto senza alcun costo per un trimestre intero. Inoltre, avrai la possibilità di ottenere una carta regalo IKEA del valore di 50 euro, che ti consentirà di acquistare i tuoi prodotti preferiti per la casa.

Piani personalizzati per ogni esigenza

Conto Sella offre una gamma di piani per soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti. Se desideri un'esperienza più completa, puoi optare per il piano Premium al costo di soli 5 euro al mese. Questo piano ti permette di accedere a una vasta gamma di vantaggi e servizi aggiuntivi, tra cui i bonifici istantanei. Se invece preferisci condividere le spese con amici, familiari o coinquilini, il piano Circle a 8 euro al mese è la scelta perfetta. Con questo piano, il valore della carta regalo IKEA sale addirittura a 100 euro.

Aprire un Conto Sella è un processo semplice e veloce. Basta collegarsi a questo link e seguire le istruzioni. I requisiti fondamentali sono essere maggiorenni e residenti in Italia; dovrai anche fornire il tuo codice fiscale, documento d'identità, numero di telefono cellulare e accesso all'indirizzo email. Non è necessaria una webcam, a meno che non disponga di un secondo documento identificativo.

