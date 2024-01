Conto SelfyConto Mediolanum: 5% di interessi per 6 mesi

Banca Mediolanum ha di recente lanciato un'imperdibile opportunità per chi sta cercando un conto corrente ultra conveniente.

Questa opportunità si chiama SelfyConto, conto a canone zero per 12 mesi, invece di 3,75 euro al mese. Puoi mantenere il conto a zero anche dopo.

Altri servizi a zero spese sono i prelievi e i bonifici, a cui si aggiunge il tasso di interesse del 5% per 6 mesi se accrediti lo stipendio, una grande opportunità per accrescere la tua liquidità.

Tutti i vantaggi del conto SelfyConto

Questo conto online di Banca Mediolanum ti offre degli indubbi vantaggi. Se sei un Under 30, fino al compimento del 30° anno di età potrai continuare ad avvantaggiarti del canone zero.

Inoltre, hai Inclusa una carta di debito con prelievi gratis in tutta l’Eurozona, bonifici senza commissioni, e potrai anche richiedere una carta di credito che costa soltanto 1 euro al mese e con un plafond di 1.500 euro.

Ogni carta di pagamento può essere collegata ai wallet digitali più diffusi, come Google Pay, Samsung Pay, e Apple Pay.

Come detto in precedenza, Banca Mediolanum offre l’opportunità di far crescere i risparmi in sicurezza. Accreditando lo stipendio, otterrai un tasso di rendimento annuo lordo pari al 5% per 6 mesi. In questo modo, puoi investire il tuo denaro. Ad esempio, se depositi 10.000 euro, avrai un guadagno netto di 184 euro al termine dei 6 mesi.

Se non vuoi lasciarti sfuggire questa promozione allettante, devi aprire il conto prima possibile. La procedura è rapida e facile, soprattutto se possiedi lo SPID. Se vuoi conoscere maggiore dettagli, clicca sul bottone qui sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.