Conto secondario? Ecco l'offerta di Revolut

Le vacanze estive sono alle porte e prima di chiudere le valigie, è indispensabile pensare a come gestire il proprio denaro senza stressarsi. Revolut ci viene in aiuto come conto secondario e multivaluta perfetto per i viaggiatori e non solo. E non è tutto: grazie a un'offerta speciale, i nuovi iscritti possono provare Revolut Premium gratuitamente per tre mesi.

Con questo piano potete gestire il vostro denaro in maniera intuitiva. Il servizio permette infatti di inviare e ricevere pagamenti con un semplice tocco, suddividendoli con qualcuno se necessario, in oltre 160 paesi. Perfino i vostri abbonamenti ai servizi di streaming saranno sotto controllo: potete bloccare i pagamenti per evitare addebiti che non volete.

Conto secondario: i vantaggi di Revolut Premium per le tue vacanze

Chi viaggia spesso saprà quanto può essere frustrante trovare alloggi economici. Ma con Revolut Premium, prenotare hotel in tutto il mondo diventa facile e...redditizio. Si può ottenere fino al 10% di cashback su ogni prenotazione. Inoltre, per chi esce spesso dalla zona Euro, è possibile fare acquisti locali con una delle 29 valute supportate, beneficiando di tassi di cambio vantaggiosi, senza pagare commissioni aggiuntive. Poi ci sono i bonifici esteri, che con Revolut Premium costano il 20% in meno.

L'iniziativa che permette di attivare Revolut Premium gratis per tre mesi è valida fino al 31 dicembre 2024. Questa promozione offre l'opportunità di testare il servizio e decidere in seguito se continuare con l'abbonamento o tornare alla versione base del conto.

Insomma, Revolut Premium non è solo una soluzione finanziaria di livello, ma una vera e propria risorsa per chi desidera gestire il denaro senza stress e con moltissimi vantaggi. Non resta che approfittare dell’offerta e vedere come questo conto secondario può semplificare la vita di tutti i giorni.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione