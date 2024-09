Conto Revolut a canone zero: il modo smart per gestire le spese quotidiane

Revolut è l'opzione giusta per aprire un nuovo conto con carta abbinata andando a eliminare tutte le spese di mantenimento e potendo così sfruttare un conto vantaggioso e a zero spese. La versione su cui puntare di Revolut, in questo caso, è il piano Standard a canone zero, che include anche la carta di pagamento oltre a tanti altri servizi e ai RevPoints, accumulabili utilizzando la carta abbinata al conto.

Per chi ha bisogno di una versione più ricca, invece, è possibile puntare sui piani Plus e Premium. Per tutti i nuovi utenti che effettuano una transazione con carta, inoltre, Revolut regala 10 euro come bonus di benvenuto. Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Revolut.

Conto Revolut: la scelta giusta per un conto a canone zero

Con Revolut Standard è possibile accedere a un conto a canone zero ricco di vantaggi, con carta abbinata e con possibilità di sfruttare prelievi senza commissioni per un massimo di 200 euro (o 5 operazioni di prelievo). Questo piano consente l'accesso a vari servizi aggiuntivi proposti dalla banca, con la possibilità di cambio valuta senza commissioni (dal lunedì al venerdì, fino a 1.000 euro al mese) e molto altro.

È incluso anche l'accesso ai servizi di investimento proposti da Revolut. Ci sono poi i RevPoints, punti accumulabili semplicemente effettuando acquisti con carta e utilizzabili per accedere a bonus aggiuntivi di vario tipo (miglia aeree, soggiorni, esperienze, sconti su store partner etc.).

Per aprire il conto basta seguire il link riportato qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti che scelgono Revolut e effettuando un acquisto con carta c'è un regalo di benvenuto di 10 euro. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.