Conto remunerato al 3% nei primi 6 mesi: ultimi giorni per la promo BBVA

Un conto online remunerato al 3% nei primi 6 mesi: è quanto offre [affiliate_link link_id="4812"]la promo della banca spagnola BBVA[/affiliate_link], valida per chi sottoscrive un nuovo conto corrente entro il 30 giugno. Sono questi dunque gli ultimi giorni per approfittare dell'iniziativa che, tra le altre cose, propone anche il 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito associata al conto (3% su una spesa massima di 180 euro al mese).

Al termine dei primi sei mesi, BBVA riconosce ai suoi clienti una remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027. In questo caso la remunerazione massima è fissata al 2% in base all'utilizzo del conto: per ottenere la percentuale massima di remunerazione occorre accreditare lo stipendio, spendere almeno 1.000 euro con la carta di debito, oppure avere un controvalore medio mensile investito in fondi pari ad almeno 15.000 euro (esclusi gli ETF).

[affiliate_button link_id="4812" format_id="53"]Pagina offerta BBVA[/affiliate_button]

I tassi medi di remunerazione del conto BBVA nell'ambito della remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027

Parlando sempre di remunerazione garantita, i clienti BBVA attivi da più di sei mesi che non soddisfano uno dei tre requisiti qui sopra possono comunque accedere ad altri tassi medi di remunerazione in base al saldo del loro conto. Nello specifico la banca spagnola riconosce i seguenti tassi:

1,50% lordo annuo se il saldo mensile del conto corrente online è pari o superiore a 50.000 euro

se il saldo mensile del conto corrente online è pari o superiore a 50.000 euro 1,25% lordo annuo se il saldo mensile del conto corrente online è pari o superiore a 10.000 euro

Invece, è sempre garantito lo 0,50% lordo annuo ai correntisti che restano in BBVA anche dopo i primi sei mesi di promozione.

Prima di chiudere, due ulteriori precisazioni importanti: la prima, il tasso legato alla remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027 non rimane fisso ma è soggetto a modifiche ogni tre mesi; la seconda, il tasso medio di remunerazione del conto è riconosciuto sull'intero saldo e non sulla sola eccedenza.

[affiliate_button link_id="4812" format_id="53"]Pagina offerta BBVA[/affiliate_button]