Conto Premium Illimity: fino al 5,75% per i piani da 36, 48 e 60 mesi

C'è una nuova offerta di Illimity Bank, la banca italiana fondata nel 2018 e oggi quotata in Borsa: gli utenti che aprono Conto Illimity e scelgono l'opzione Premium ricevono sui loro risparmi tassi fino al 5,75% sulle somme depositate non svincolabili per 36, 48 e 60 mesi.

Conto Premium Illimity: tassi fino al 5,75% su somme depositate per almeno 36 mesi

Ipotizziamo ad esempio che un cliente Premium depositi 20.000 euro non svincolabili: grazie al tasso lordo pari al 5,75%, dopo 36 mesi otterrà 2.553 euro di interessi netti, con il deposito che passerà dagli iniziali 20.000 euro ai 22.553 euro.

Se invece ci si limita a depositare 5.000 euro, dopo 36 mesi gli interessi netti maturati saranno pari a 638 euro, dopo 48 mesi 851 euro, infine dopo 60 mesi si guadagneranno 1.063 euro, per un importo finale pari a 6.063 euro (rispetto ai 5.000 euro iniziali). Si tratta di interessi ben superiori rispetto alla media, almeno per quanto riguarda il mercato italiano.

Gli interessi sulle somme depositate vengono accreditati direttamente sul conto Illimity dell'utente a fine vincolo. Per aprire una linea deposito tutto quello che occorre fare è scegliere tra Conto Classic o Conto Premium, per poi selezionare tra le diverse durate del deposito e se aprire una linea non svincolabile o svincolabile.

L'importo minimo depositabile è di 1.000 euro, quello massimo invece corrisponde a 20.000.000 di euro. Indipendentemente dal tipo di vincolo scelto, ogni anno occorre sostenere il pagamento dell'imposta di bollo pari allo 0,2% sulle somme depositate.

Approfitta ora dell'ultima promozione di Illimity Bank per attivare un nuovo conto deposito e maturare fino al 5,75% di interessi su una somma depositata non svincolabile per 36, 48 o 60 mesi.

