Conto per viaggiatori: con HYPE Premium hai l’assicurazione viaggi inclusa

Il conto per viaggiatori HYPE Premium è a zero commissioni, con servizi al top e, udite udite, con un’assicurazione viaggi inclusa. Pagando soltanto 9,90 euro al mese, otterrete un ventaglio di vantaggi, tra cui prelievi gratuiti in tutto il mondo, bonifici istantanei a costo zero e una carta Mastercard World Elite, perfetta per fare shopping in Italia e all'estero senza preoccuparsi delle commissioni.

HYPE Premium: il conto per viaggiatori che non temono nulla

Chi viaggia sa bene quanto sia importante poter contare su un conto corrente che faccia il suo dovere senza far sudare freddo al momento del bonifico. Il conto HYPE Premium fa proprio questo, assicurandosi di ridurre al minimo le preoccupazioni. Avete a disposizione oltre 1.100 lounge aeroportuali in tutto il mondo (comodissimo nei lunghi scali) e il Fast Track gratuito in vari aeroporti italiani.

Inoltre, il pacchetto all inclusive di HYPE Premium include coperture assicurative per spese mediche, rimborsi in caso di smarrimento del bagaglio e ritardi di volo. E quando tutto sembra andare storto, c’è sempre qualcuno pronto ad aiutarvi con l’assistenza prioritaria su WhatsApp.

Se aprite il conto HYPE Premium ora, riceverete un bonus di benvenuto di 25 euro semplicemente inserendo il codice promozionale CIAOHYPER. Il processo di apertura è completamente digitale e richiede solo pochi minuti.

Non c’è nulla di meglio che pianificare il prossimo viaggio sapendo di avere un alleato così solido nel proprio portafoglio. Con HYPE Premium, il vostro conto per viaggiatori, potete godervi ogni avventura con la mente libera da ogni preoccupazione. Tra coperture assicurative e servizi esclusivi, HYPE Premium trasforma ogni viaggio in un’esperienza di puro relax.





