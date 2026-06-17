Conto online a zero spese: con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile

Un conto online a zero spese per risparmiare sui costi legati alla propria finanza personale, un obiettivo che tante persone hanno e che negli ultimi tempi sta diventando alla portata di un numero sempre maggiore di persone. A questo proposito segnaliamo SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, che propone un canone gratuito per tutti il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30. In seguito, il canone passa a 3,75 euro al mese ma può essere azzerato in due modi: tramite l'accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto, vale a dire la Mediolanum Card.

Gli altri servizi gratuiti inclusi in SelfyConto

La natura di conto a zero spese di SelfyConto emerge anche nel corposo elenco di servizi gratuiti inclusi, tra cui si annoverano i bonifici SEPA ordinari e istantanei, la carta di debito digitale e la possibilità di rivolgersi a un consulente finanziario dedicato per discutere dei propri progetti. Per quanto riguarda la carta di pagamento, la Mediolanum Card digitale non ha alcuna differenza con la carta di debito fisica, può essere cioè utilizzata per pagare in qualsiasi negozio o sito web mantenendo il vantaggio del circuito di pagamento internazionale Mastercard.

All'elenco dei servizi gratuiti si aggiungono poi l'assistenza via chat da parte del team di Banca Mediolanum, che offre un supporto attivo durante tutti i giorni della settimana, e l'addebito delle utenze, utile in particolare per tutti coloro che hanno l'abitudine di scegliere la domiciliazione bancaria per il pagamento delle proprie utenze domestiche. Infine, un ultimo servizio incluso a zero spese nel conto online di Banca Mediolanum è l'accredito dello stipendio, che tra le altre cose dà la possibilità di azzerare la quota mensile/annuale richiesta per il mantenimento del conto.

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