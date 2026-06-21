Conto online a zero spese: la promozione in corso di Banca Mediolanum

Le persone che intendono sottoscrivere un conto online a zero spese possono trovare interessante l'attuale promozione di Banca Mediolanum, che offre un conto corrente a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30. Inoltre, nell'ambito della stessa iniziativa, con l'accredito dello stipendio o una spesa mensile di almeno 500 euro il canone è azzerabile fino al 31 dicembre 2027.

SelfyConto include poi numerosi servizi a costo zero, tra cui i bonifici SEPA ordinari e istantanei, i prelievi presso gli ATM in Italia e nei Paesi Ue, l'addebito delle utenze, l'assistenza via chat e i suggerimenti di un consulente dedicato per i propri progetti. Per aprire un nuovo conto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all'offerta e tenere a portata di mano un documento di riconoscimento valido più il proprio smartphone e un indirizzo e-mail personale.

Il conto online SelfyConto di Banca Mediolanum

Il cuore centrale dell'offerta di Banca Mediolanum è il canone a zero spese fino al 31 dicembre 2027, una condizione che si ottiene accreditando il proprio stipendio su SelfyConto o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto. Rimane poi sempre valido il discorso della quota gratuita per tutti il primo anno e fino a trent'anni per i clienti under 30.

Tornando alle condizioni che permettono di non pagare il canone fino al termine del 2027, le spese idonee sono quelle effettuate con la carta di debito Mediolanum Card: appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard e consente di pagare sia in negozio che negli e-commerce in totale sicurezza, sia in Italia che all'estero.

La versione digitale della Mediolanum Card è a canone zero anche dopo il primo anno, mentre la carta fisica presenta una quota di 10 euro all'anno dopo i primi dodici mesi gratuiti.

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